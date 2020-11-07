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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde´de son çilek hasadı heyecanı

DHA

Niğde´de son çilek hasadı heyecanı


Adnan ÇELEBİ/NİĞDE (DHA)NİĞDE´de kış mevsiminin etkisini gösterdiği ilk günlerde son turfanda çilek hasadı yapıldı. Hasat edilen çileğin önemli bir kısmının yurt dışına ihraç edildiğini söyleyen Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, "Çilek, Niğde´nin gözdesi oldu. Kentimizde 750 dekar alanda yaklaşık 2 bin 500 ton çilek üretiliyor" dedi.
Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden olan çilekte kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte son hasat heyecanı yaşandı. Niğde´de son turfanda çileği hasadında toplanan ürünler, Gürcistan başta olmak üzere yurt dışına ihraç edilmeye başlandı. Gürcistan´a yılda 3 tondan fazla ihraç edilen çilek farklı tadı ve aromasıyla rağbet görüyor. Kentte merkeze bağlı Gümüşler beldesinde yılın son çilek hasadı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOP Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı kapsamında başladı. `Niğde´nin gözdesi´ sloganıyla kentte çilek üretimine hız kazandırıldığını dile getiren Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, çileğin kentin ekonomisine mesafe kat ettirdiğini söyledi.
750 DEKAR ALANDA 2 BİN 500 TON ÇİLEK
2019 yılında kent genelinde çileğin 630 dekar alanda ekildiğini ve yaklaşık 1100 ton ürün elde edildiğini kaydeden Baş, bu yıl ekili alanın 750 dekara, elde edilen ürünün ise 2 bin 500 tona çıktığını söyledi. Yıldan yıla bu artışın devam edeceğini dile getiren Baş, "Bu proje 3 yıldan beri süren bir projeydi ve bu yıl son buldu. Projenin başında 60 üreticimize toplamda 300 dekarlık bir alanda çilek üretimi için destek verdik. Projenin meyvelerini de bugün görmekteyiz. Öte yandan çilek üretiminin sanayiye yönelik çalışmalarını da yapıyoruz. İlimizde tüm meyve ve sebzeler için bir tane kurutma tesisi bulunmaktadır. Diğerinin inşaatı devam ediyor. 4 tane daha kurmak için girişimler sürüyor. Bunlar da hayata geçince pazarlama alanında da yeni yöntemler devreye girecek" diye konuştu.
`KİLOGRAMI 10-17 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR´
Çilek ekmeye 2016 yılında ilk olarak 17 dekarlık alanda başladığını ve bahçesini genişleterek, üretimini artırdığını kaydeden çiftçi Rıfat Erdoğan ise her yıl kasım ayında kentte son çilek hasadının yapıldığını, üretici olarak çileğin verimi ve kalitesi bakımından kendilerini memnun ettiğini kaydetti. Son turfanda çileğinin tarladaki kilogram fiyatının 10-17 lira arasında değiştiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:
"Havalar soğumaya başladı. Biz de son hasadımızı yaptık. Ürünler buradan çıkıp, Samsun üzerinden Gürcistan´a gidecek. Mayıs´ta başladık ürünlerimizi toplamaya. Bugüne kadar devam etti. Tadıyla kalitesiyle tanınan bir çileğimiz var. Haziran´da dolu yağışı nedeniyle verimi biraz düşmüştü ama sonradan toparladık. Ağzının tadını bilenler gerek yurt içi gerekse yurt dışından Niğde´nin çileğini tercih ediyor."DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ
2020-11-07 08:07:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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