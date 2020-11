Kemerhisar Jandarma Karakolu hizmete açıldı

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi'nde jandarma karakolu hizmete açıldı.

Düzenlenen açılış töreninde konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, başarılarla dolu köklü bir tarihe sahip olan jandarma teşkilatının kuruluşundan bugüne, Türk milletinin sevgi ve güvenine mahzar olduğunu ve ülkenin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanması anlamında başarılı hizmetlere imza attığını söyleyerek, "Modern hizmet binaları, uzmanlaşan profesyonel kadrosu, kullandığı ekipman ve teçhizatıyla jandarma teşkilatının her geçen gün kendisini geliştirdiğini ve yeniliyor. Her zaman vatandaşımızın yanında ve yakınında olan jandarma teşkilatımız, sahip olduğu bu donanımlarıyla ve halkımızdan aldığı güçle bundan böyle hizmetlerine Kemerhisar beldemizde de devam edecektir. Bugün hizmete açtığımız karakol, vatandaşlarımızla bizler arasında bir köprü olacak, beldemizin güvenliğinin sağlanması anlamında önemli hizmetler yerine getirecektir. Burada görev yapan arkadaşlarımız da vatandaşlarımızla uyum içerisinde kazasız belasız güzel görevler ifa edecek, halkımızın huzur ve mutluluğu için en iyisini yapma gayreti içerisinde olacaklardır” dedi.

Jandarma karakollarının bulunduğu köyün, beldenin öykülerinde anlatımlarında her zaman kendisine bir yer bulduğunu ifade eden İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ise, “Çağın gelişimine göre suç, suçlu profilleri, teknolojik yenilikler, konu ve teknik imkanları değişse de karakol ve vatandaş arasındaki manevi bağın, aynı sıcaklık ve güven ortamında devam ediyor” diye konuştu.

Açılış törenine, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve protokol üyeleri katıldı.

