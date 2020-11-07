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Destici: Fransa´da polis baskınları tamamen siyasi

DHA

Destici: Fransa´da polis baskınları tamamen siyasi


Ali KADI/NİĞDE, (DHA)BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Fransa'da 3'ü Türk 4 çocuğun gözaltına alınmasını, ülkedeki Türklerin sindirilmek istendiği şeklinde yorumladı. Destici, çocukların evlerine polislerin ağır silahlarla girmeleri ve terörist avına çıkmış gibi hareket etmelerinin kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi.
Niğde'ye gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, esnafları ziyaret ederek sorunları dinledi. Destici, Fransa'nın Albertville şehrindeki okulda Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle 10 yaşındaki 3'ü Türk 4 çocuğun gözaltına alınıp 11 saat karakolda sorgulanmalarına ilişkin  değerlendirmede bulundu. Polis baskınlarının tamamen siyasi olduğunu, Fransa'daki Türkleri, Müslümanları sindirmeye yönelik bir hareket olduğunu çok açık ve net olarak gösterdiğini belirten Destici, şöyle konuştu:
"9-10 yaşındaki çocuktan terörist olur mu? Onları polis şiddetiyle korkutmaktan başka, sindirmekten başka ne yapabilirsiniz? Polis, çocukların ailelerine İslamiyet'le, dinimizle, peygamberimizle Kur'an-ı Kerim ile ilgili bilgiler soruyor. Cumhurbaşkanımızla Türkiye-Fransa ilişkileriyle ilgili bilgiler soruyor. Bu da, bu polis baskınlarının tamamen siyasi olduğunu, Fransa'daki Türkleri, Müslümanları sindirmeye yönelik bir hareket olduğunu çok açık ve net olarak gösteriyor. Fransa hükumetini ve polisini bu şiddet ve faşizan uygulamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz. Kendi vatandaşlarına olduğu gibi Fransa'da yaşayan Müslüman ve Türk vatandaşlarımıza da saygılı olmaya, onların inançlarına, milliyetlerine saygı göstermeye davet ediyoruz. Bunun kimseye bir faydası yok. Çocuklarımıza yaptığı uygulamadan dolayı Fransa hükumetini ve polisini şiddetle kınadığımı ve bir daha bu tür uygulamalara yeltenmemesi gerektiğini bir kere daha ifade ediyorum." DHA-Politika Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2020-11-07 19:39:58

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