Niğde Anadolu FK-İnegölspor:1-1

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) -
STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Onur Bingöl(x), Emir Kılıçarslan(x), Mehmet Dura(x)
NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar(xx), Onur Taha Takır(xx), Aykut Çolakoğlu(xx), Recep Yemisci(xx), Berkin Taşkın(xx), Berkay Samancı(xx), Metehan Yılmaz(xx), Emirhan Özyaşar(xx) (Dk.58 Şahan Akyüz(xx), Atalay Yıldırım(xx) (Dk.84 Altar Han Hidayetoğlu(xx), Barışcan Işık Altunbaş(xx) (Dk.58 Yücel Candemir(xx), Fatih Aktay(xx)
İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek(xx),Caner Solmaz(xx), Bilal Yıldırım(xx), Ogün Çalışkan(xx), Oğuz Çetinkaya (xx) (Dk.64 Bünyamin Yavaşoğlu(x), Fatih Çiplak(xx), Selimcan Temel(xx), Metin Yüksel (xx) (Dk.33 Erdem Seçgin(x), Fatih Üge (xx) (Dk.82 Can Şehit(x), Abdulkadir Kuzey(xx), Emir Özsoy(xx)
GOLLER: Dk.8 Fatih Aktay (Niğde Anadolu FK) Dk.43 Erdem Seçgin (İnegölspor)
SARI KARTLAR: Dk.7 Barışcan Işık Altunbaş, Dk.41 Aykut Çolakoğlu, Dk.53 Onur Taha Takır (Niğde Anadolu FK) Dk.90 Oğün Çalışkan, Dk.90 Caner Solmaz, Dk.90 Selimcan Temel (İnegölspor)
KIRMIZI KART: Dk.45 Fatih Aktay
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un 9'uncu hafta maçında Niğde Anadolu FK, evinde konuk ettiği İnegölspor ile 1-1 berabere kaldı.
DHA-Spor Türkiye-Niğde Ali KADI
2020-11-11 15:57:45
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