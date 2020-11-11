Niğde´de silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)NİĞDE'de, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, silah kaçakçılığı veya ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, il merkez ve beldelerde 9 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, K.Y., Y.Y.,B.Y., N.D., H.A., F.Ö., S.K., Ö.G. ve S.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 9 cep telefonu, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 24 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2020-11-11 18:20:35
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.