Niğde´de silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

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Ali KADI/NİĞDE,(DHA)NİĞDE'de, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, silah kaçakçılığı veya ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, il merkez ve beldelerde 9 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, K.Y., Y.Y.,B.Y., N.D., H.A., F.Ö., S.K., Ö.G. ve S.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 9 cep telefonu, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 24 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2020-11-11 18:20:35



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