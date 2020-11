Belediye-İş Sendikası, Dündarlı Belediyesi sözleşme imzaladı

Belediyeİş Sendikası Niğde Şubesi ile Dündarlı Belediye Per. Ltd. Şirketinde çalışan emekçiler için bir araya gelerek Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri emekçilerimizin mutlu olduğu ve yüzlerini güldüren bir sözleşme ile imza altına alındı.

Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, Dündarlı Belediye Başkanı Mustafa Kamar ile Dündarlı Belediye Per. Ltd. Şirketinde çalışan emekçileri kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi imzaladı. Belediye binasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesine Dündarlı Belediye Başkanı Mustafa Kamar, Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca ve Sendika Temsilcileri katıldı. Yapılan müzakereler sonucunda anlaşma sağlanarak işçilerin maaşlarında ve sosyal haklarında önemli derecede iyileştirmeler yapıldı.

Başkan Karaca konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Toplu iş sözleşmemizi Dündarlı Belediyesi ile gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu tüm işçi kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz. Toplu iş sözleşmemizdeki amacımız, insanca yaşanabilir bir ücret almaktır. Toplu sözleşmeler alın terimizin karşılığını alma noktasında çok önemlidir. Belediyeİş Sendikası olarak işçi kardeşlerimizin emeğinin karşılığını alması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde yürüttüğümüz görüşmelerin ardından imzalamış olduğumuz Toplu İş Sözleşmesinde emekçi kardeşlerimizin maaşlarında ve sosyal haklarında önemli derecede iyileştirmeler yapıldı. Dündarlı Belediye Başkanı Mustafa Kamar’a emekçi kardeşlerimizin hak ve hukuklarını en iyi seviyeye getirme çabasından, emeğe duyduğu saygıdan dolayı teşekkür ediyor, toplu iş sözleşmemizin sendikamıza, belediyemize ve işçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Mustafa Kamar konu ile ilgili yaptığı açıklamada ise; “Biz Belediye olarak her zaman işçiden ve emekçiden yanayız. Proje ve çalışmalarımızda en fazla alın terini işçi kardeşlerimiz döküyor. Biz alın teri döken, emek veren her insanın yanındayız. Emek en yüce değerdir. Çalışma barışı anlayışını şartlar ne olursa olsun devam ettireceğiz. Görüşmeler sırasında belirlediğimiz oran, belediyemizin imkânları dâhilindeki en üst orandır. Sözleşme süresince uzlaşmacı tavrından dolayı Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca’ya teşekkür ediyor, sözleşmenin tüm işçi arkadaşlarımıza, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.