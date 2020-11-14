Çocuk çorabı içerisinde eroin ele geçirildi

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Ali KADI/NİĞDE,(DHA)NİĞDE´de çocuk çorabı içerisine zulalanmış eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada çocuk çorabı içerisine saklanmış 113,12 gram ağırlığında eroin ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-11-14 15:03:51



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