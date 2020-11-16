Niğde'de kamyon devrildi, sürücü öldü

"Yorumculuğun altında, çok derin bir araştırmacı yatıyor"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali KADI/NİĞDE, (DHA) NİĞDE'de, kontrolden çıkarak, devrilen kamyonun sürücüsü Abdülkadir Altundaş (71), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra, Ulukışla ilçesine bağlı Güney köyü yolunda meydana geldi. Abdülkadir Altundaş yönetimindeki 51 HV 488 plakalı kamyon, kontrolden çıkıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, araçta sıkışan Altundaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Altundaş'ın cansız bedeni, otopsi için Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2020-11-16 17:56:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.