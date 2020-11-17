TÜGVA Genç Türkiye Kongresi ödül töreni yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜGVA Genç Türkiye Kongresi ödül töreni yapıldı

İHA

TÜGVA Genç Türkiye Kongresi ödül töreni yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Genç Türkiye Kongresi ödül töreni Niğde'de düzenlendi. Sosyal medya alanında Türkiye birincisi olan Niğdeli lise öğrencisi Ali Güven Gençer'e bin liralık ödül verilirken, online yaz okulunda dereceye giren ortaokul öğrencilerine de ödül verildi.
Ödül törenine, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, kurum müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, toplumların ve ülkelerin geleceğe yönelik yapacakları en önemli yatırımın gençlere yaptıkları yatırım olduğunu ifade etti. Gençlerini ve çocuklarını "en iyi" şekilde geleceğe hazırlayan ülkelerin istikbalinin daha parlak olacağını belirten Şimşek, "Ülke olarak daha güçlü olabilmemiz, gençlerimizin bilgili, donanımlı, birikimli olarak yetişmesine bağlıdır. Gençlerimizi bu şekilde yetiştirebildiğimiz takdirde ülke olarak, dünya ile rekabet edebileceğiz ve daha çok üreten ülke konumuna gelebileceğiz. Gençlerimizi sadece müspet ilimler noktasında değil aynı zamanda onları, milli ve manevi değerlerini de özümseyen dinini, diyanetini bilen, ahlaklı gençler olarak yetiştirmemiz de çok önemli. İşte bu anlamda TÜGVA, çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Bu amaç doğrultusunda ülkemizin dört bir yanında ve ilimizde çalışmalar yürütüyor"dedi.
TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ise, TÜGVA olarak 6 yılda 81 vilayette ve 506 ilçede teşkilat çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Eminoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"‘Türkiye'nin dört bir tarafındaki gençlerimizin en güzel şekilde yetişmesini sağlamak, ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye, üniversite sonrasındaki gençlik kademelerini kapsayacak şekilde çalışmaları tüm Türkiye sathındaki kardeşlerimize ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Özellikle pandemi sürecinde mart ayından itibaren de tüm çalışmalarımızı online platforma taşıdık. Bugün de özellikle ortaokul çalışmalarıyla markalaşan yaz okulu projemizi önceki yıllarda yaklaşık 80 bin öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirmiştik. Pandemiden dolayı düzenlediğimiz online yaz okuluna bu sene yaklaşık 25 bin öğrencimizi dijital platforma taşıdık. Aynı şekilde lise çalışmalarımızı da birçok çalışmamız gibi hem dijital platformda hem de sahaya taşıdık. 25 farklı ilden 12 farklı kamp alanında, 10 bin öğrencimizi de pandemi kurallarına uyarak kamplardan yararlandırmış olduk" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 25 eski polis gözaltına alındı
YEREL HABERLER Niğde merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 25 eski polis ...
Bu fırının başında kadınlar var Tarım işçiliğini bırakan 4 çocuk annesi Fatma Sayın, açtığı fırında günde 400 ekmek üretiyor
YEREL HABERLER Bu fırının başında kadınlar var Tarım işçiliğini ...
Çöplerden eski eşya toplayarak başladıkları antikacılık, meslekleri oldu
YEREL HABERLER Çöplerden eski eşya toplayarak başladıkları ...
Niğde´de DEAŞ operasyonunda bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Niğde´de DEAŞ operasyonunda bir kişi tutuklandı
Niğde'de DEAŞ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Niğde'de DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Niğde'de kamyon devrildi, sürücü öldü
YEREL HABERLER Niğde'de kamyon devrildi, sürücü öldü
Devriyen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devriyen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X