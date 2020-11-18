FETÖ'den gözaltına alınan 25 şüpheliden 9´u adliyeye sevk edildi

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, meslekten ihraç edilmiş 25 eski emniyet mensubundan 9´u adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, emniyetin 'mahrem yapılanması'nda faaliyet gösteren ve meslekten ihraç edilen 25 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün Niğde merkezli Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya'da düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. 16 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2020-11-18 11:08:58



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