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Niğde´de FETÖ şüphelisi 7 kişi daha adliyeye sevk edildi

DHA

Niğde´de FETÖ şüphelisi 7 kişi daha adliyeye sevk edildi


Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan meslekten ihraç 25 eski emniyet mensubundan 7'si daha adliyeye sevk edildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, emniyetin mahrem yapılanmasında yer alan meslekten ihraç 25 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16 Kasım'da Niğde merkezli Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya'da düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 7'si daha bugün işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. 9 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2020-11-19 11:27:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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