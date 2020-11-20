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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye İş Sendikası Niğde Şubesi işçiler için yüzde 51 zam aldı

İHA

Belediye İş Sendikası Niğde Şubesi işçiler için yüzde 51 zam aldı

Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, Sazlıca Belediye Başkanı Süleyman Görgülü ile 3 yıllık yüzde 51’lik zamla Toplu İş Sözleşmesi imzaladı.
Sazlıca Belediye binasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesine Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, Sazlıca Belediye Başkanı Süleyman Görgülü ve Meclis üyeleri katıldı.
Sözleşmelerine hız kesmeden devam eden başarıdan başarıya koşan Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, bir büyük başarıya daha imza atarak gücüne güç katmaya devam ediyor. Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Bir Toplu İş Sözleşmesini daha işçinin lehine sonuçlandırmanın haklı onuru ve gururunu yaşıyoruz.Bizler için emek en yüce değerdir. Sendikal mücadelemizin ve sendikal anlayışımızın emek ve alın teri olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yapılan 3 yıllık sözleşme ile işçilerimizi Niğde ilinin plakası olan yüzde 51 oranında zam yapıldı. Maaşlarında ve sosyal haklarında önemli derecede iyileştirmeler yapıldı. Zor koşullarda güzel tablolar oluşturmak mücadele azmimizi yükseltiyor. Belediye Başkanımız Süleyman Görgülü her zaman emekçilerimize hakkını vermiştir belediye çalışanlarımızı her zaman bir ekip arkadaşı olarak gören onları aile bireylerinden ayırmayan sözleşmemizin her maddesine koyduğu katkıyla emek dostu belediye başkanımıza, belediye yöneticilerimize ve sendika emekçilerimize teşekkür ediyorum. Toplu İş Sözleşmemizdeki amacımız, insanca yaşanabilir bir ücret almaktır. Bizlerin tek çabası hakkımız olan alın terimizin karşılığını alabilmektir. Toplu İş Sözleşmeleri alın terimizin karşılığını alma noktasında çok önemlidir. Sazlıca Belediyesi’nde işçinin emeğini koruyup, kollayan bir belediye anlayışı var. İşçilerimizin emeğinin karşılığını alın terleri kurumadan veren, her türlü hak ve alacaklarına özen gösteren ve her daim işçi arkadaşlarımızın yanında olarak emek dostu olduğunu bizlere bir kez daha gösteren Sazlıca Belediye Başkanımız Süleyman Görgülü’ye Sendikam ve üyelerim adına teşekkürler eder, sonsuz şükranlarımı sunarım. Tarafların memnuniyeti ile sonuçlanan sözleşmemizin de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Görgülü ile ilgili yaptığı açıklamada ise; “Belediyemiz ve Belediyeİş Sendikası arasında devam etmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, anlaşmayla sonuçlanmıştır. Daha önce her fırsatta belirttiğimiz üzere; çalışanımızın enflasyon karşısında mağduriyet yaşamaması adına, özellikle günün ekonomik ve çalışanlarımızın yaşam koşulları dikkate alınarak güzel bir toplu sözleşme yaptığımızı düşünüyorum. Biz hiçbir zaman emekçimizi mağdur etmedik. Tüm zorluklara rağmen emekçinin alın terini yerde bırakmamak için elimizde gelen tüm imkânları sunduk. Belediye olarak çalışma arkadaşlarımız maaşlarını almadan kendimiz maaş almadık ama emekçinin alın terinin karşılığını vererek hiçbir zaman onları mağdur etmedik. Bu Toplu İş Sözleşmesi de bunun en güzel karşılığı olacak. Emek en yüce değerdir! Toplu İş Sözleşmemiz her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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