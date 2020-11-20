Niğde'de yüzme havuzunda boğulan genç, toprağa verildi

Ali KADI / NİĞDE,(DHA) Niğde'de yüzme havuzunda boğulan 18 yaşındaki sporcu Ramazan Duman toprağa verildi.
Niğde´de kapalı yüzme havuzunda giren Ramazan Duman (18), bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebeple çırpınmaya başlayınca cankurtanlar tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Duman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duman'ın cansız bedeni, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Duman'ın cenazesi, Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı Beldesi'nde helallik alınmasının ardından ikindi namazından sonra İl Müftüsü Osman Ayas'ın kıldırdığı cenaze namazıyla belde mezarlığına gözyaşlarıyla defnedildi. Ramazan Duman'ın cenaze törenine; babası Yılmaz Duman, annesi Dursiye Duman, kardeşleri ve belde halkının yanı sıra, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Karakapı Belediye Başkanı Kamil Demiralp ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü katıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cenazenin meydana getirilmesi
Vatandaşlardan görüntü
Babası ve kardeşlerinden görüntü
Cenaze namazının kılınması
Cenazenin araca konulması
DHA-Spor Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2020-11-20 17:15:47
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