Niğde'de yüzme havuzunda boğulan genç, toprağa verildi



Ali KADI / NİĞDE,(DHA) Niğde'de yüzme havuzunda boğulan 18 yaşındaki sporcu Ramazan Duman toprağa verildi.

Niğde´de kapalı yüzme havuzunda giren Ramazan Duman (18), bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebeple çırpınmaya başlayınca cankurtanlar tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Duman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duman'ın cansız bedeni, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Duman'ın cenazesi, Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı Beldesi'nde helallik alınmasının ardından ikindi namazından sonra İl Müftüsü Osman Ayas'ın kıldırdığı cenaze namazıyla belde mezarlığına gözyaşlarıyla defnedildi. Ramazan Duman'ın cenaze törenine; babası Yılmaz Duman, annesi Dursiye Duman, kardeşleri ve belde halkının yanı sıra, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Karakapı Belediye Başkanı Kamil Demiralp ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cenazenin meydana getirilmesi

Vatandaşlardan görüntü

Babası ve kardeşlerinden görüntü

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin araca konulması

DHA-Spor Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2020-11-20 17:15:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.