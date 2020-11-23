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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, asfalt çalışmalarını denetledi

İHA

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, asfalt çalışmalarını denetledi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni sanayi sitesinde devam eden asfalt çalışmalarını denetledi.
Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt serim çalışmaları devam ediliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özdemir, yapılan çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi alıp aralıksız bir şekilde devam etmesi talimatını verdi. Gece gündüz demeden son sürat asfalt çalışması gerçekleştiren ekiplere kolaylıklar dileyen başkan Özdemir; “Yeni sanayi sitemizde 368 tane sanayi dükkanımız var. İnşallah hızlı bir şekilde burayı tamamlayacağız. Alt yapısı, asfaltı ve doğalgazı ile yeni bir sanayi sitemizi şehrimize kazandırmış olacağız. Dükkanlarımızın önüne doğalgazına kadar çektik. Bütün alt yapısını hazır hale getirdik. İçerisinde sıcak suyu olan rahat, konforlu ve ferah dükkanları esnafımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bütün çalışma arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Çalışmamız son sürat devam ediyor. Yıl sonuna asfaltı, alt ve üst yapısını tamamlamış olacağız. Ata sanayi ile yeni sanayi sitesini alt geçit ile birbirine bağlıyoruz. İnşallah Niğde’de Otobanın kenarında bütün Türkiye’ye hizmet edecek bir sanayi sitesini halkımızın hizmete sunmuş olacağız” dedi.

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