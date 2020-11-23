Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu talebi

Eğitim Bir Sen Niğde Şube Başkanı ve Memur Sen Niğde İl Temsilcisi Hasan Orhan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılmasını istediklerini bildirdi.

Orhan, şube binasındaki toplantıda, resmi veya özel öğretim kurumu ayrımı yapmaksızın bütün öğretmenleri kapsayacak yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun eğitimin niteliğinin artmasına doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlayacağını aktaran Orhan, şunları söyledi;

"Biz öğretmenlerin özlük haklarının uluslararası standartlar çerçevesinde tanımlanmasını ve geliştirilmesini istiyoruz. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi haksız ve çözüm yerine sorun üreten uygulamaları ortadan kaldırmayan bir düzenlemenin meslek kanunu niteliği kazanamayacağına inanıyoruz. Resmi eğitim kurumlarındaki bütün öğretmenlerin kadrolu istihdamını emredici şekilde düzenlemeyen bir kanunun, öğretmene itibarını korumada yetersiz olacağını hatırlatıyoruz. Öğretmenlerin mesleki ilerlemelerini sağlayacak şekilde kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesinin meslek kanunu iddiasının ispatı için şart olduğunu düşünüyoruz."

Salgın sürecinin okulun da öğretmenin de değerini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Orhan, "Salgın sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerinde bilinen ve alışılagelen usullerin zorunlu olarak terk edilmesi, öğretmenlerimizin fedakarlıkları, azimleri, çabaları olmasa, bu zorlu sürecin, öğrenme kayıpları başta olmak üzere, giderilmesi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vereceğini bugün çok net görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Orhan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

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