Niğde’de 3’ü çocuk 5 kişi sobadan zehirlendi

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Niğde’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3’ü çocuk 5 kişi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Yeşilgölcük Kiledere Hürriyet Mahallesinde H.B. (38), G.E. (34), İ.E. (15), İ.E. (13) ve R.E. (8) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Yakınları tarafından durumun yetkililere bildirilmesi üzerine ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

5 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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