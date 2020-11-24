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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de 3 bin 422 öğretmen için fidan dikildi

İHA

Niğde'de 3 bin 422 öğretmen için fidan dikildi

Niğde Belediyesi, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla şehirde görev yapan 3 bin 422 öğretmen için fidan dikti.
Törene, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Prof. Dr. Muhsin Kar, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, ve öğretmenler katıldı. Niğde Belediyesi tarafından önceki sene başlatılan Öğretmenler Hatıra Ormanı projesi kapsamında, bu sene de şehirde görev yapan öğretmenler için Kent Orman'ında fidan dikildi.
Fidan dikimi töreninde konuşan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şunları söyledi, "Kampanyayla öğretmenlerimiz gelecek nesillere nefes olsun istiyoruz. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi gelecek nesiller öğretmenlerimizin eseri olacak. Öğretmenlerimiz, hem gelecek nesilleri hem de milletimizin ve ülkemizin geleceğini şekillendirecek. Bu kampanyayı geçen sene başlatmıştık, bu sene de öğretmenlerimizin adına birer fidan dikiyoruz, 3 bin 422 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Aynı zamanda diktiğimiz fidanlara da bakıyoruz. Damlama sulama sistemi yaptık. İnşallah farklı ve güzel bir öğretmenler ormanı olacak. Sağlıklı günlerde çocuklarımızla öğretmenlerimizle farklı etkinliklerde burada buluşacağız. Pandemide bir kez daha gördük ki eğitim şart. Eğitim olduğu zaman pandemiyle de baş ediyoruz her şeyle de baş ediyoruz. Bu eğitimin temelini de okullarımızdan öğretmenlerimizden alıyoruz. Bizleri yetiştiren öğretmenlerimize minnettarız" ifadelerini kullandı.

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