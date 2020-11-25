Niğde´de 112'ye gelen çağrıların yüzde 48´i asılsız ve gereksiz



Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı´nca tüm acil numaraların tek merkezde toplanması amacıyla yürütülen 112 projesi kapsamında Niğde´ye kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi´ne yapılan çağrıların yüzde 48´ini asılsız ve gereksiz olarak nitelendirilen çağrılar oluşturuyor. Gereksiz çağrılar nedeniyle acil çağrıları bekletmek zorunda kalan çağrı merkezi çalışanları ise vatandaşları ikna etmekte güçlük çekiyor.

Niğde 112 Çağrı Merkezi Müdürü İzzet Gebelek, 2003 yılından beri tek çağrı numarası ile 112 Çağrı Merkezi'nin hizmet vermeye başlandığını ve 2020 yılının Ocak ayından Kasım ayına kadar 485 bin 361 adet çağrı geldiğini ve gelen çağrıların yüzde 48´ini asılsız yani gereksiz çağrıların oluşturduğunu ifade etti.

Gereksiz aramaların hattı meşgul ettiği için acil vakalara ulaşımı engellediğine dikkat çeken Gebelek, "Niğde 112 Acil Çağrı Merkezine 2020 yılının Ocak ayından Kasım ayına kadar 485 bin 361 çağrı geldi. Bu çağrıların 254 bin 704´ü gerçek çağrı, 230 bin 657 adet çağrı ise gereksiz, asılsız çağrıdır. 112 acil çağrı merkezine gelen çağrıların yüzde 48´i de gereksiz aramalardır. Yani Gereksiz aramalar, hattı meşgul ettiği için acil vakalara ulaşımı engellemektedir. Asılsız ve hakaret içeren çağrılar için suç duyurusunda bulunulmaktadır. Bu kişiler hakkında Kabahatler Kanununa göre idari para cezası uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde 10 vatandaşa kişi başı 378 TL olmak üzere toplamda 3 bin 780 TL Kabahatler Kanununa göre idari para cezası uyguladık" dedi.

2020 yılı içerisinde yayılan koronavirüs salgını nedeniyle il genelinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubuna gelen çağrıları da 112 Acil Çağrı Merkezi olarak baktıklarını aktaran Gebelek, "2020 yılında Covid-19 nedeniyle oluşturulan vefa sosyal destek grubuna da biz baktık. 2020 yılında içerisine Vefa Destek Grubuna 12 bin 864 adet çağrı gelmiş bulunmaktadır. Vefa'ya gelen 12 bin 864 çağrı sonrası vatandaşlarımızın Vefa ile ilgili gıda, sağlık ve maaş gibi ihtiyaçlarını vatandaşlarımıza ulaştırdık" diye konuştu.

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112 Acil Çağrı Merkezi'ne birbirinden ilginç çağrıların da geldiğini ifade eden Gebelek, şöyle devam etti:

"İlimizde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çok ilginç çağrılar geliyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp 'bize lahmacun gönderir misiniz', 'biz acıktık bize kebap gönderir misiniz' gibi çağrılar geliyor. 112 Acil Çağrı Merkezinin telefonları gereksiz yere meşgul edildiğinde, gerçekten kaybolan, mahsur kalan, hastalanan, evi yanan, polis veya jandarmaya ihtiyacı olanlar bize ulaşamadığında can ve mal kaybına neden olabileceğimizi unutmayalım." DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2020-11-25 08:38:13



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