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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

İHA

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

Niğde’de “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” nedeniyle program düzenledi.
Kurumun Konferans Salonunda düzenlenen programa Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Niğde Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Gümüş Garip, kurum amirleri ve davetliler katıldı. Programdan sonra İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ziyaret edilerek bilgi alındı. Ardından Niğde Belediyesi önünde açılan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) standında kadınlara karanfil ve broşür dağıtıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca: “Kadına yönelik şiddetin dünyada ve Türkiye'de var olduğu bir günde toplanmış bulunuyoruz. Kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu bildirmek yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirmek ve kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla toplandık. Tüm dünya da olduğu gibi ülkemiz de de kadına yönelik şiddet artarak devam etmekte, aile içi ve toplumsal refahı engelleyerek varlığını sürdürmektedir. Ülkemiz de bu konuda büyük yasal mevzuatlar faaliyetlere geçirilmiştir” dedi.
Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç; “Şiddet insanlık tarihi boyunca aslında var ola gelebilen bir şey çağlar boyunca devam etmiş ama şekil ve araç değiştirmiştir. Uzmanların değindiği bir diğer konu şiddetin kaynağının eşitsizlik olduğuna dair, aslında tanımdan yola çıkarak baktığımız zaman şiddete yol açan eylemlerin gerçekleştiği alanlara baktığımız zaman toplumsal alan da, kamusal alan da ve özel alanda olabiliyor. Toplumsal alan da bakıyorsunuz bir kadın hiç tanımadığı bir erkek tarafından takip edilip öldürülebiliyor. Kamusal alan da yine işyerlerinde ekonomik ve cinsel şekilde ortaya çıkabiliyor. Özel hayatta yani aile içerisinde 4 tür şiddeti de maalesef görmek mümkündür” şeklinde konuştu.

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