Ulukışla’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde’de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 90 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde il jandarma komutanlığı ekipleri Ulukışla ilçesinde bir araçı durdurdu. Araçta yapılan aramada yapılan arama 90 gram eroin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.