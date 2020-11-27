Jandarma ekipleri, kaçak şarap ele geçirdi

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Niğde’de jandarma ekipleri bin 400 litre kaçak şarap ele geçirdi.

Niğde İl jandarma komutanlığı ekipleri Bor ilçesine bağlı Kemerhisar kasabasında 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda bin 450 litre fermente içki şarap ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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