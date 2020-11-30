Sokak ortasında bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı



Ali KADI/NİĞDE, (DHA) NİĞDE´de, sokakta karşılaştığı grupla tartışan Engin Demir (34), bıçaklanması sonucu ağır yaralandı. Demir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, İlhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında bir grupla bilinmeyen nedenle tartışan Engin Demir, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demir, sağlık görevlilerince ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-11-30 16:55:28



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