Niğde'de çarpışan iki araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışarak şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bor ilçesinde 51 LA951 plakalı hafif ticari araç ile 34 VR1702 plakalı otomobil, NiğdeAnkara karayolu Aliyer mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan A.K. ve H.Ç., ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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