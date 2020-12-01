Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Niğde'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, E.D'nin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen3 şüpheliyi evlerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A.B,A.B. ve H.B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
E.D. (34), dün, İlhanlı Mahallesi'nde çıkan kavgada, bıçakla yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.