Niğde Valisi açıkladı: İşte yeni mesai saatleri

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yeni mesai saatlerini duyurdu.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Facebook hesabından yeni mesai saatleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı; "Sevgili Niğdeliler; 02.12.2020 tarihinden geçerli olmak üzere kamuda çalışma saatleri 10.0016.00 olarak uygulanacaktır. Lütfen İşlemlerimizi öncelikli olarak EDevlet ve internet üzerinden yapalım. Unutmayalım ki; koronavrüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil!" mesajıyla duyurdu

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