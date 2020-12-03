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Yürüme engelli Nalan, yatağa bağımlı annesine bakıyor

DHA

Yürüme engelli Nalan, yatağa bağımlı annesine bakıyor


Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de doğuştan yüzde 78 yürüme engelli olan Nalan İlgi (49), 2 yıldır yatağa bağımlı hasta annesi Şengül İlgi'ye (69) özveriyle bakıyor.
Niğde'de 4 çocuk annesi Şengül İlgi, 2 yıl önce kalp yetmezliğine bağlı hastalıkları nedeniyle yatağa bağımlı kaldı. Yıllar önce eşi hayatını kaybedince, Şengül İlgi'yle doğuştan yüzde 78 yürüme engelli kızı Nalan İlgi ilgilenmeye başladı. 13 yaşına kadar gördüğü tedavi sonrası koltuk değnekleriyle yürüyebilen ve engeline rağmen annesine bir çocuk gibi bakan Nalan İlgi, "Annem, bu yaşıma kadar bana 'Öf' demeden baktı. Ben de engelime rağmen tüm zorluklara rağmen anneme bakıyorum. Annemin hastalığı nedeniyle sosyal hayatım da kalmadı ancak ben bundan hiç rahatsız değilim" dedi.
Ömrünün yettiği kadar hem kendisine hem de annesine bakacağını belirten İlgi, "Annemin bakımı, pazar ve market alışverişi, tüm işler benim omzumda. Gece-gündüz annemin başındayım ve ilaçlarını veriyorum, yemeğini hazırlayıp yediriyorum. Ev içindeki işleri koltuk değneğimle, dışarıdaki işleri de akülü tekerlekli sandalyeyle hallediyorum" diye konuştu.
Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şube Başkanı Songül Çalışkan ise engellilere istihdam sağlanması, iş sağlığı konusunda destek çıkılması gerektiğini söyledi.
DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ
2020-12-03 12:14:47

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