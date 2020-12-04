Niğde'de 2'inci kattan düşen işçi öldü

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Niğde'de inşaatta çalışan işçi 2'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Gümüşler Beldesinde bir inşaatın 2'inci katında çalışan 48 yaşındaki Ramazan A., yere düşmesi sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan Ramazan A.'ya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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