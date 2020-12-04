Otomobil koyun sürüsüne daldı: 30 koyun telef oldu

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Niğde'de akşam saatlerinde Broadway marka otomobil koyun sürüsüne daldı. Kazada 30 koyun telef olurken otomobildeki iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre,Niğde Çevreyolu’nda Tamer S. (37) yönetimindeki 51 HU 315 plakalı otomobil, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. Sürü sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, 30 koyun telef olurken otomobil sürücü Tamer S. ve yanındakiT.S. (38) yaralandı.

Ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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