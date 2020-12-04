Niğde, kısıtlamaların başlamasıyla sessizliğe büründü



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de, pazartesi saat 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00 ile pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurmuştu. Yasağın başlamasıyla Niğde'de sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü. Polis ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda uygulama yaparak sürücülerin izin belgelerini kontrol etti, belgesi olmayanları uyarıda bulundu. AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, uygulama noktasını ziyaret etti. Ergun, polislere kolaylıklar dileyerek, vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-12-04 23:10:49



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