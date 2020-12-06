Belediye işçilerine yüzde 53'lük zam

Belediyeİş Sendikası Niğde Şubesi ile Yeşilgölcük Belediyesi arasında devam etmekte olan Toplu İş Sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı. İşçilere yüzde 53 oranında zam yapıldı.

Merkeze bağlı Yeşilgölcük Belediyesi Personel Ltd. Şti. bünyesinde çalışan işçilere yönelik Toplu İş Sözleşmesi, Belediyeİş Sendikası Niğde Şubesi ile imzalandı. Yeşilgölcük Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen imza törenine Yeşilgölcük Belediye Başkanı Ramazan Tuncay, Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca ile belediye çalışanları katıldı.

Başkan Karaca, Belediyeİş Sendikası ile Yeşilgölcük Belediyesi arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını belirtti. Göreve geldiği günden beri emekçinin hakkını koruyan ve emekçilerin her zaman yanında olan Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, “Yeşilgölcük Belediye Başkanı Ramazan Tuncay ile işçilerimizin yüzünü güldüren bir sözleşmenin daha anlaşma ile sonuçlanmasının mutluluğunu yaşıyoruz.

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