Niğde’de ekmeğe zam geldi

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası ekmeğe zam yaptı.

Zamlı tarifeye göre Niğde'de 200 gram ekmek 1 lira 50 kuruştan satılacak. Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Fırıncılar Odası'nın talebi doğrultusunda ekmeğin fiyatına 25 kuruş zam yaptı. Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası tarafından yeni ekmek fiyat tarifesi fırıncılara dağıtıldı. Yeni tarifeye göre, Niğde'de ekmeğin bugünden itibaren 1 lira 50 kuruştan satılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.