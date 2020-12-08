Depodan 3 ton elma çalan zanlı yakaladı

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Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de çiftçi T.Ö.´nün deposundan 3 ton elma çaldığı iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından yakalanan Eren U., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Merkez Sazlıca beldesinde T.Ö´nün deposundan 3 ton elmanın çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. JASAT ekiplerinin bölgede bulunan güvenlik kameralarını titizlikle incelemesi sonunda şüpheli Eren U.´nun kimliği tespit edildi. Eren U. Jandarma tarafından gözatına alınırken çiftçi T.Ö.´ye de çalınan elmaları geri iade edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eren U. tutuklandı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2020-12-08 12:38:35



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