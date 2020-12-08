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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde’de ekmeğe zam geldi

İHA

Niğde’de ekmeğe zam geldi

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası ekmeğe zam yaptı. Niğdeli vatandaşlar ve fırın esnafları ekmek zammının normal olduğunu söyledi.
Zamlı tarifeye göre Niğde'de 200 gram ekmek 1 lira 50 kuruştan satılacak. Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Fırıncılar Odası'nın talebi doğrultusunda ekmeğin fiyatına 25 kuruş zam yaptı.
Her ürüne gelen zam gibi ekmeğe de gelen zammın normal olduğu söyleyen Vatandaş Hasan Hüseyin Gezer, “Ekmek fiyatlarının 1,25’den 1,50 liraya çıkması gayet normaldir. Ekonomik koşullar göz önüne alındığında ekmek fiyatları 1,50 lira vatandaş olarak gayet normal karşılıyoruz. Çünkü her şeye zam geliyor” dedi.
Ekmek israfının önlenmesi adına çalışmalar yapılmasını isteyen Bir diğer vatandaş ise, “İhtiyaç var ise çiftçide sonuç itibari ile buğdayını sattığı zaman, fırıncı da ekmek satışını yaptığı zaman kar etmesi gerekiyor. Gerek duyulmuş ve belediye bunu uygun görmüş ise yapacak bir şey yok. Alıcıyı da düşünmek lazım ama sonuç itibari ile bana kalsa bu ekmek 10 lira 15 lira olsa ama çöplerimizde yine hâlâ tonlarca poşetlerce ekmek var ve bu duruma üzülüyorum. Ekmek 10 lira olmuş 5 lira olmuş 3 lira olmuş bu önemli değil önemli olan çöpe atılıp zayi olmasın. Bazıları çöpten toplayıp götürüyor ama 1 sene içerisinde tonlarca ekmek zayi oluyor. Yazıktır günahtır. 50 kuruş zam gelmesi 3 kuruşun geri alınması söz konusu değil ama ekmek hayatımızdaki en önemli şeydir. Önemli olan ekmeğe 25 kuruş zam gelmesi değil, zayi olmamasıdır.
Fırın İşletmecisi Tuğba Doğan ise, “Biz üretici olarak normalde unun torbasını 110 TL’ye alırken şu anda 150 TL oldu. Una, mayaya, elektriğimize, kiramıza zam gelmesine rağmen bir şekilde kendimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Pandemiden dolayı bizim ve diğer esnaflarımızın işleri düştüğü için bize göre 25 kuruş yüksek bir zam değil. 1,25 lira dan 1.50 lira oldu. Ekmeğe yapılan bu zammın fırıncı esnafı ile bir alakası yoktur. Çünkü torbası 110 liradan 150 liraya yükseldi. 4 ay içerisinde unun torbası 40 TL’den 150 TL’ye yükseldi. Vatandaşlarımızda zorla geçinenler var onlara kesinlikle bir şey demiyoruz. Fırınımızda ihtiyacı olan insanlara ekmek ihtiyaçlarını para talep etmeden de veriyoruz” dedi.

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