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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki kardeş deriyi sanatla buluşturuyor

İHA

İki kardeş deriyi sanatla buluşturuyor

Niğde’de iki kardeş yaklaşık 6 yıl önce hobi olarak başladığı deri işleme alanındaki el becerisini geliştirerek farklı ürünler üretmeye başladı.
Merakla başladığı deri aksesuar yapımında kendini geliştiren Selman Kaya atölyede deri çanta, cüzdan, defter üretiyor.
Tamamı el işçiliğiyle ortaya çıkarılan ürünler yurt içi ve yurt dışı pazarında büyük ilgi görüyor.
Tabakalar halinde atölyeye gelen deriler, yapılacak ürünlerin şekli ve boyutlarına göre kesilip dikiliyor, motifler işlenen deriler yakma aşamasının ardından ise birer sanat eserine dönüştürülüyor.
Selçuklu ve Osmanlı motiflerini özenle işleyen Selman Kaya modern teknolojiye geçilmeden deri nasıl işleniyorsa şu anda makine ya da kimyasal bir malzeme kullanmadan deriyi öyle işlediklerini dile getirdi.
Kaya, "Biz dericiliğe 6 yıl önce başladık. İlk başladığımızda kendimize çanta yaparak başladık. Yaptığımız çanta insanlar tarafından çok beğenildi ve isteyenlere de verdik. Bu şekilde çalışma yaparak kendimizi geliştirmiş olduk. Derileri Bor’un yıllardır deri üretimi yapan tabakhanelerde bulunan Vaketa adı verilen sığır ve camız derisinden imal ediyoruz. Dericilik mesleğini kendi ülkemizde geliştirerek tabakhanelerimizden alarak işlemden geçirdikten sonra satışını yapıyoruz. Koyun derisinden defter, sığır derisinden çanta, cüzdan, aksesuar ve giyim sektörü dışında ne var ise örnekler çoğaltarak sanatımızı icra etmeye çabalıyoruz. Sosyal medya ve internet sitemiz aracılığı ile yurtdışına da satışlar yapıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışındaki her ülkenin vatandaşları bizim ürünlerimizi görüp beğenerek deriye merak ve ilgileri olduğu için bizim ürünlerimizi tercih etmekteler. Ayrıca bizim işlediğimiz ürünleri alıp satışını yapanlar da oluyor. Böylelikle hem yurtiçinde hem de yurtdışında dericiliği ve Türk geleneklerindeki deri ustalarına özenerek kendi üretimimiz olan ürünlerimizi satmaya çalışıyoruz" dedi.
Kendi hobisinin zamanla mesleği olduğunu söyleyen Kaya, gençlere de tavsiyede bulundu. Kaya, “Halk Eğitimde verilen bir sürü desteği almalarını isterim. Ben buna merakla başladım onların da geleneksel el sanatlarına başlamasını tavsiye ederim. Yaptığınız hobi ticarete dönmeye başlıyor, hobiyle başlasalar bile sonrasında kendilerine maddi anlamda destek verebilecek bir iş gücü sağlamış olurlar” dedi.

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