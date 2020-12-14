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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Gebere Barajı için kolları sıvadı

İHA

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Gebere Barajı için kolları sıvadı

Gebere Barajı mesire alanı artık vatandaşların güvenli bir şekilde aileleriyle piknik yapabileceği alana dönüştürülüyor.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Niğde için çalışmaya Niğde’ye değer katacak hizmetleri vatandaşın hizmetine sunmaya devam ediyor.
Kentin birçok yerinde yeşil alanları artırma çalışmaları yapan Niğde Belediyesi; Fertek Mahallesi Mandilmos Mesire Alanı, Gebere Barajı ve Kent Ormanında düzenlenme ve yenileme çalışmaları başlattı.
Canlı bir görünüme kavuşacak mesire alanları içerisine yürüyüş yolları, kent mobilyaları, oyun grupları, piknik masaları, barbeküler, yerleştirilecek. Yine vatandaşların ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilecekleri sosyal donatı alanları da yapılacak.
Başkan Emrah Özdemir sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde hafta sonu çalışmalarına devam ediyor. Herşey daha güzel daha yaşanabilir Niğde için diyen Başkan Emrah Özdemir bu kapsamda ilgili başkan yardımcısı ve müteahhit firma ile birlikte Gebere Barajı mesire alanında incelemelerde bulundu.
Çevre düzenlemesini yapan firma yetkilisinden de bilgi alan Başkan Özdemir yaptığı açıklamada, artık Gebere Barajı mesire alanının yemyeşil, daha kaliteli ve güvenilir bir yer olacağını söyledi.
“GEBERE BARAJI ÇOCUKLUĞUMUZDAKİ İHTİŞAMINA GERİ DÖNECEK”
Gebere Barajının şu anda bakımsız ve kötü göründüğünü belirten Başkan Özdemir; “Amacımız mesire alanlarının sayısını artırmak, hafta sonları vatandaşlarımızın güzel havalarda çocukları ile birlikte ailece güzel vakitleri geçirebilecekleri ortamları sağlamak. Gebere Barajını Devlet Su İşlerinden devralmıştık, akabinde ihaleye çıkarttık. Şuan arkadaşlarımız çalışmalara devam ediyor. Kısa sürede burası tamamlanacak. Gebere barajı çocukluğumuzdaki ihtişamına geri dönecek” dedi.
MESİRE ALANLARI ARTIK DAHA GÜZEL VE GÜVENLİ
Belediye Başkanı Emrah Özdemir konuşmasını şu cümlelerle noktaladı. “Pandemide sevdiklerimizle çok vakit geçiremedik, açık havada piknik yapamadık. Ama umuyorum ki 2021 yılında aşının da yapılmasına müteakip olarak mayıs ayından itibaren güzel bir yaz geçireceğimize inanıyorum. Dolayısıyla bizde Niğdeli hemşerilerimize bu yazı en güzel şekilde geçirebilmeleri için mesire alanlarını hazırlıyoruz. Sayısını da artıracağız. Bütün hemşerilerimizi ağırlayacak şekilde güzel Niğde’mize yakışır, aileleriyle güvenle ve rahatlıkla gelebilecekleri bir ortamı şehrimize kazandırıyoruz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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