Niğde’de bir evde define arayan 3 kişi yakalandı

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde’de bir evde define arayan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Alay Kasabası’nda bir evde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Suçüstü yapılan operasyonda 1020 metre uzunluğundaki tünelde, 9 adet plastik kova, 1 adet tahta saplı çapa, 1 adet 1,75 metre uzunluğunda demir manivela, 3 adet tahta saplı plastik kürek, 2 adet tahta saplı kazma, 3 adet yaklaşık 5 metre uzunluğunda ucunda demir kanca bulunan ip, 1 adet metre, 12 adet kalem pil, 1 adet el feneri, 1 adet baş feneri, 3 adet projektör ve projektöre bağlı kablo, 1 adet 3'lü priz ele geçirildi.

3 şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.