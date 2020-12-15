Jandarma 700 gram bonzai ele geçirdi

'Sizce kim bu bebek?'

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Niğde’de jandarma ekipleri durdurdukları bir araçta 700 gram bonzai ele geçirdi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ulukışla İlçesi Çiftehan Köyü D750 karayolunda bir araçı durdurdu. Araçta yapılan aramada 700 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltın alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

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