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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

DHA

Evde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı


Ali KADI/NİĞDE,(DHA)NİĞDE´de bir evde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Alay beldesinde bir evde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Suçüstü yapılan operasyonda 10-20 metre uzunluğundaki tünelde, 9 plastik kova, 1 tahta saplı çapa, 1 adet 1,75 metre uzunluğunda demir manivela, 3 tahta saplı plastik kürek, 2 tahta saplı kazma, yaklaşık 5 metre uzunluğunda ucunda demir kanca bulunan 3 ip, 1 metre, 12 kalem pil, 1 el feneri, 1 baş feneri, 3  projektör ve projektöre bağlı kablo ve 1 adet 3'lü priz ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2020-12-15 14:41:55

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