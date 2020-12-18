Bebek battaniyesinin içinden uyuşturucu çıktı

Niğde'de Suriye uyruklu 4 kişinin bulunduğu otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, bir kişinin kucağındaki bebeğin battaniyesiinin içinden 98,56 gram metamfetamin çıktı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, NiğdeAdana Otoyolu Eminlik gişelerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, otomobilde bulunan F.H.'nin kucağındaki bebeğin battaniyesinin içinde 98,56 gram metamfetamin ele geçirildi.
Araçta bulunan Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.