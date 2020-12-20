Memur-Sen’den NÖHÜ Rektörüne ziyaret

MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, MemurSen Niğde İl Başkanı Hasan Orhan ve beraberindeki heyet, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, MemurSen Niğde İl Başkanı Hasan Orhan ve beraberlerindeki heyetin ziyaretleri dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etti. Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar ayrıca, Üniversitede yürütülen faaliyetler hakkında da MemurSen heyetine bilgiler verdi.

MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın ise ziyaretteki açıklamalarında, misafirperverliği dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar’a teşekkür ederek devam eden çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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