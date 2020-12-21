Niğde´de kaçak define kazısına 8 gözaltı

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Ali KADI/NİĞDE,(DHA)NİĞDE´de jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 8 kişiyi, suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altunhisar İlçesi Yeşilyurt köyü Ömerli Deresi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Ekipler, ihbar üzerine bölgeye gelerek 8 kişiyi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kaçak kazı yapılan alanda ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 keser, 4 özel yapılmış kazma, 2 çekiç, 1 balyoz, 9 çeşitli ebatlarda murç, 1 kırıcı ucu, 3 levye, 1 calaskal makarası, 1 ruhsatsız av tüfeği, 23 adet av tüfeğine ait fişek ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-12-21 13:08:04



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