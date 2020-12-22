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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Belediyesi Kışa Hazır Kar Yağışını bekliyor

İHA

Niğde Belediyesi Kışa Hazır Kar Yağışını bekliyor

Niğde Belediyesi, karla mücadelede etkin ve hızlı yol almak için farklı kurumlar ve ekipler ile tüm hazırlıklarını tamamladı.
Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kış şartlarından en az şekilde etkilenmesi için teknik ekipman, personel ve ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli önlemleri aldı. Buna göre 8 kepçe, 3 loder, 2 greyder, 3 tuzlama aracı, 3 kar küreme aracı, 10 damperli kamyon ile 4 solüsyon püskürtme aracı, 4 yeni mini kaldırım kar küreyicisi ve 50 personel, kar ve zorlu hava şartlarıyla mücadele için görevlendirildi. Niğde’de görülebilecek yoğun kar yağışları, buzlanma ve don olayları öncesinde vatandaşların sorun yaşamaması için belediye bünyesinde kriz masası oluşturuldu. Araç filosunu hazır beklettiren belediye, karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda Niğde Belediye Başkan Emrah Özdemir, ekipleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Niğde’nin kış şartlarının çetin yaşandığı yerlerden biri olduğunu belirten Başkan Özdemir atölye ziyaretinde şu açıklamalarda bulundu;
“Karla mücadele için arkadaşlarımızla birlikte son kontrollerimizi yaptık, Niğde Belediyesi personeli ve Fen İşleri Müdürlüğü olarak karla mücadeleye hazırız. Yeni aldığımız araçlar var 8 tane kepçemiz, 3 loderimiz, 2 greyderimiz, 3 tuzlama aracımız, 3 kar küreme aracımız, 10 kamyonumuz, 4 solüsyon püskürtme aracımız ve 50 personelimiz ile karla mücadele için Niğde Belediyesi olarak donanımlarımız tam. Şu ana kadar çok fazla kış gelmedi ama tabii ki canı gönülden kışın gelmesini istiyoruz. Biz belediye olarak vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması için hazırız. İnşallah en kusursuz bir şekilde, en az hasarla güzel bir şekilde bu kışı atlatmak istiyoruz. Değerli personelimizle de bir aradayız onlar da hazırlar. Geçtiğimiz haftalarda duasını da yaptık yağmur ve kar istedik inşallah bereketli bir kış geçiririz ki hiçbir sorun olmadan geçireceğimizden emin olabilirsiniz. Belediye olarak bizler hazırız sizlere de sağlıklı ve hayırlı günler diliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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