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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, önündeki TIR'a çarpan TIR'ın sürücüsü Ruşen Biberoğlu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Adana-Niğde yolu Kemerhisar bağlantısı yakınlarında meydana geldi. Ruşen Biberoğlu yönetimindeki 34 CVS 472 plakalı TIR, önündeki TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, hurdaya dönen TIR'ın içindeki sürücü Biberoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerine gelen savcının yaptığı incelemenin ardından Biberoğlu´nun cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-12-23 22:24:29



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