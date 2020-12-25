ATM’de yardım bahanesiyle emeklilerin parasını çalan dolandırıcı yakalandı

Niğde’de banka ATM’sinden yardım bahanesiyle 3 kişinin 4 bin 50 lirasını çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre H.B., Merkez Bankalar Caddesi’nde farklı tarihlerde banka ATM’sinde yardım bahanesiyle 3 kişinin bin 800 TL, bin 850 TL ve 400 lirasını alarak kayıplara karıştı. Asayiş ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren kişinin H.B. olduğunu tespit edildi. Şüpheli, Bor ilçesinde ekipler tarafından yakalandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Niğde Adliyesine sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.