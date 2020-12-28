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AK Parti Niğde İl Başkanı Peşin'den adaylık açıklaması ''Kongrede İl Başkanlığına aday olmayacağım''

İHA

AK Parti Niğde İl Başkanı Peşin'den adaylık açıklaması ''Kongrede İl Başkanlığına aday olmayacağım''

Ak Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, il kongresinde aday olmayacağını açıkladı.
Peşin İl Başkanlığı binasında basın açıklaması yaptı. Peşin, “Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız ile yapmış olduğumuz istişareler neticesinde Partimizin 7.Olağan İl Kongresinde aday olmama yönünde karar almış bulunmaktayım” dedi.
Yapılacak kongreye kadar görevine edam edeceğini belirten Başkan Peşin, “AK Parti'de yönetim kadrolarında ilk görev aldığım 2011 yılından bu güne kadar fiili olarak görev aldığım 1 halk oylaması, 2 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 4 Genel Seçim ve 2 Yerel Seçimde yoğun ve planlı bir çalışma ile hamdolsun partimizin bayrağını İlimizde dalgalandırmaya devam ettik, bu sayede Niğdeli hemşerilerimizi AK hizmetlerden mahrum etmedik. Bugünden itibaren her zaman olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda inandığım yolda durmadan yürümeye devam edeceğim” dedi.

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