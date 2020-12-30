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Niğde´de yılbaşında 836 güvenlik personeli görev yapacak

DHA

Niğde´de yılbaşında 836 güvenlik personeli görev yapacak


Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, kentte yılbaşı için alınan tedbirler kapsamında 836 güvenlik personelinin görev yapacağını açıkladı.
Yılbaşı öncesi ve sonrası 4 gün sürecek olan kısıtlama süresince Covid-19 tedbirleri, genel güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik tedbirler ile trafik tedbirlerine ilişkin alınması gereken önlemleri değerlendiren Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kent genelinde emniyet ve jandarma olmak üzere toplam 135 ekipte 836 personelin görev alacağını belirtti. Vali Şimşek, "Tedbirler 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00´den 04 Ocak 2021 Pazartesi sabah 05.00´e kadar devam edecek. Salgın önlemlerinden alınan sonuçların başarıyla sürdürülmesi ve sürecin kontrolünün devamı için özellikle yılbaşı gecesi vatandaşlarımız daha dikkatli ve tedbirli olmalı. Vatandaşlarımızdan ricamız ev ziyaretleri yapmayalım, bir araya gelmekten kaçınalım" dedi.
'EN ÇOK EV ZİYARETLERİYLE BULAŞIYOR'
İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Vali Yılmaz Şimşek, "Yapılan araştırmalarda görünen o ki; koronavirüs en çok ev ziyaretleriyle bulaşıyor. Bu nedenle kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için lütfen kalabalık olarak bir araya gelinecek her türlü ziyaretten kaçınalım. Niğdeli hemşehrilerimize bu süreçte göstermiş olduğu duyarlılık ve fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir 2021 yılı için biraz daha sabredelim. Bu düşüncelerle başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm Niğdeli hemşehrilerime aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu bir yeni yıl diliyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2020-12-30 14:34:23

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