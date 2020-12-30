Niğde sokaklarında 'Korona' yazılı kostümle gezip, uyarıda bulundu



Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, üzerine 'korona' yazılı yeşil kostüm giyen bir kişi, vatandaşların yoğun olduğu merkezlerde Covid 19´a karşı uyarılar yaptı.

Niğde Belediyesi tarafından Covid 19´a dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte, üzerinde `Korona´ yazan kostümle bir kişi vatandaşların yoğun olduğu merkezleri gezdi. Salgına karşı farkındalık oluşturması için görevlendirilen Emre Battal, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı. Niğde Belediyesi'nde görev yapan Battal, vatandaşları bilinçlendirmeye çalıştıklarını belirterek, "Maske takmayan, banka kuyruklarında bekleyen, dükkanlarda bir arada duran hemşerilerimizi uyardık. Maske, sosyal mesafe ile hijyen konusunda bilinçlendirme çalışması yaptık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-12-30 17:07:46



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