Manzarayı bıraktılar çöp topladılar Bir grup doğa sever, yaptıkları yürüyüşü ve güzel manzarayı bırakarak çöp topladı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Niğde’de Yeşilburç Vadisi yürüyüş yolunda yürüyüş yapan bir grup gördüğü manzara sonrası yürüyüşü bırakıp temizlik yaptı.

Niğde’nin son dönemlerde doğasıyla yürüyüş yapanların gözdesi olan Yeşilburç Vadisi yürüyüş yolunda kirlilik artıyor. Yürüyüş yapanlar yiyecek ve içeceklerini çöp kovaları olmasına rağmen yerlere atarak doğayı kirletiyor. Temizlik yapan grup, “Bölgede çöp kovası olmasına rağmen yemek yiyip çöplerini, içerecek şişelerini yeşil alana atanların geride bırakmaları çok kötü bir durum. Lütfen çöplerimizi çöp kovalarına atalım” uyarısında bulundu.

Yürüyüş grubu eldiven giyerek bölgede temizlik yaparak vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.