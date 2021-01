Niğde AK Parti teşkilatından 3 isme suç duyurusu

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)AK Parti Niğde İl Başkanlığı, Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ, Gazeteci Can Ataklı ve CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker Başbuğ hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' başlığını taşıyan 216'ncı maddesine istinaden, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başkan Peşin, suç duyurusunun ardından Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Peşin, açıklamasında şunları söyledi:

"Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, doğrudan milletin yürüttüğü ve onun temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nin yönettiği bir istiklal mücadelesi sonunda kurulmuştur. Temelinde milli iradenin üstünlüğü olan Cumhuriyetimiz, çok partili siyasi sistemle birlikte, bu vasfını siyasi alanda da tam manasıyla hayata geçirmeye başlamıştır. Elbette, en başından beri her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler olmuştur. Milli irade düşmanlığı, kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştır. Hepsi de faşizmin en ilkel, en karanlık, en nobran söylemleri ve eylemleriyle millete, milletin değerlerine, tarihine, kültürüne saldıran köhne zihniyetin mensuplarıyla mücadele etmek, kendine bu ülkenin demokrat, yerli ve milli bireyi olarak gören herkesin en başta gelen sorumluluğudur. Yakın tarihte 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar uzanan nice acı hatıraları hala hafızasında canlı olan milletimiz, faşist zihniyete karşı gösterdiği ilkeli ve güçlü duruş sayesinde ülkemizin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımının partimiz vasıtasıyla gerçekleştirilebilmesini sağlamıştır."DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

