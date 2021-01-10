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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkinci kez korona virüs geçiren doktor anlattı

İHA

İkinci kez korona virüs geçiren doktor anlattı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Uzman Doktor İsmail Abasıkeleş, ikinci kez yakalanıp iyileştiği korona virüs ile ilgili vatandaşları uyardı.
İç Hastalıkları Uzmanı Doktor İsmail Abasıkeleş, 9 ay sonra ikinci kez korona virüse yakalandı.
Abasıkeleş, ikinci kez yakalandığı korona virüsü daha şiddetli geçirdiğini söyleyerek, "İnsanlarımız nasıl olsa bu enfeksiyonu geçirdik antikorumuz vardır şeklide bir güven duymamalıyız. Bu hastalığı bilemiyoruz tanıma aşamasındayız. Yani hala konuşmak bile beni yormaktadır" dedi.
Mart ayında yakalandığı korona virüsü hafif şekilde atlattığını ifade eden Dr. Abasıkeleş, "Mart ayının sonlarında korona virüs atlatmıştım ama 15 gün önce tekrar yakalandım. Birinci ile ikinci geçirdiğim virüs çok şiddetli geçti. Çok şiddetli baş ağrısı, iştahsızlık, uyku bozukluğu, çok şiddetli öksürük öncekinde çok öksürük olmamıştı. Yani ikinci yaşadığım çok şiddetli geçti. Halen öksürme ve yorgunluk devam ediyor" diye konuştu.

"Vücut direncim iyi atlatabiliriz öngörüsünü önermiyoruz"
İkinci kez yakalandığı virüsü ilkine göre çok zor geçirdiğini belirten doktor, konuşmasına şu şekilde devam etti:
"Vatandaşlarımız özellikle vücut direncinin çok iyi olduğunu zannederek bunu atlatabileceği öngörüsünü kesinlikle önermiyoruz. Bu virüs çok şiddetli seyredebiliyor. Birinci sefer de plazma bağışı yapmıştım ve çok şükür iki kişiye ulaştığını öğrendim. Biz yine de antikorumuz olduğu halde 9 ay sonra tekrar korona virüs enfeksiyonu geçirmiş olduk bu da antikorun koruyuculuğunu belirli bir süre sonra ortadan kalktığını gösterir. İnsanlarımız nasıl olsa bu enfeksiyonu geçirdik antikorumuz vardır şeklide bir güven duymamalıyız. Bu hastalığı bilemiyoruz tanıma aşamasındayız. Yani hala konuşmak bile beni yormaktadır" dedi.

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